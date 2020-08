Silva odabrao Španiju, Lotito besan, 'statua' donela prevagu?

David Silva će u naredne dve godine zasigurno nositi dres Real Sosijedada.



Vezista napušta Mančester siti posle deset uspešnih godina, eliminacija od Liona je označila završetak sezone te je Silva otišao kao slobodan igrač. Ipak, Klaudio Lotito, predsednika Lacija je besan na Španca.



Pominjalo se kako je Lacio blizu sklapanja dogovora sa kreativcem da bi Silva odjednom odabrao Sosijedad bez obaveštavanja italijanskog kluba o svojim namerama.



Lacijali su saznali da su pregovori propali kada je španski klub ozvaničio transfer na svom Tviter profilu.



Silva i Kompani će inače za godinu dobiti svoje statue ispred "Etihada", izgleda da su ljudi koji zastupaju Sosijedad znali kako da privuku Španca na svoju stranu.



🎥 Silva is a new txuri urdin player! We're excited and very pleased to have you with us! Welcome, @21LVA! 💙⚪



#WelcomeDavid #AurreraReala pic.twitter.com/MJWmzfm9uJ