Signali su tu, "tobdžije" ispravljaju svoju grešku?

Prošle sezone se vodila prava debata oko Arsenalovog transfer leta.



Na kraju je kao najveća zvezda a i najskuplja kupovina u PL tog leta stigao Nikola Pepe iz Lila za sumu od osamdeset miliona evra. Može se reći da posle 3/4 tekuće sezone, bivša "doga" nije pokazala očekivane partije.



Pepe je zabeležio svega četiri gola uz šest asistencije, ali se katkad mučio da zaduži mesto startera.



Da bi došao reprezentativac Obale Slonovače odustalo se od njegovog saigrača iz reprezentacije, Vilfred Zaha je posle svih peripetija ostao na "Selhurst parku", ali izgleda ne zadugo.



Fudbaler Palasa je imao razgovor sa Riom Ferdinandom, ofanzivac je priznao svoju ljubav za "tobdžijama".



"Bio je dobar osećaj. Kada navijaš za njih, još oni žele da te kupe u isto vreme. Samo sam mislio koliko je to neverovatno. Dogovor ipak nije uspeo tako da morate što pre da nastavite dalje. Pomišljao sam da se to može desiti. Sada imam 27 godina, i gladan sam trofeja. Ako mi se ukaže prilika za osvajanjem onda 100 posto bih prešao. Trenutno sam u tom stadijumu karijere i to je ono što želim", izjavio je Zaha u intervjuu sa bivšim igračem Junajteda.













Cena je sada i manja, deluje da ni Zaha nije uspeo do kraja da se oporavi od šoka propadanja transfera u voljeni klub. Možda naredno leto donese drugačiji ishod.