Kako prenose španski mediji, Sevilja je spremna da dovede fudbalera Porta za 8 miliona evra.



Nigerijski fudbaler po imenu Čidozi Avaziem je član Porta, ali je trenutno na pozajmici u Leganesu gde igra odlično.



Ovaj 23-godišnji štoper ima ugovor do 2021. godine sa Portom, a Sevilja je klub koji je spreman da ga dovede za gore pomenutu sumu.



Avaziem je do sada uglavnom igrao po pozajmicama, do sada je bio u Rizesporu i Nantu pre nego što je obukao dres Leganesa.