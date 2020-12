Šestorica igrača u svlačionici protiv Mesija, Argentinac ne menja odluku, pojavio se i treći zainteresovani klub!

Leo Mesi je priznao da se užasno osečao tokom leta, da je praktično eksplodirao nakon poraza od Bajerna i da je to uticalo da poželi da ode iz kluba. On ništa nije rekao o budućnosti, klub ga je sprečio da napusti "Kamp Nou", ali priča se da nije odustao od namere da ode.



Španski mediji dolivaju ulje na vatru napisima da i mlađi igrači, ali i značajan broj zaposlenih u klubu žele da Mesi napusti "Kamp Nou". Njegova plate je kamen oko vrata Barselone, no, malo koji od kandidata za predsednika će se usuditi to da kaže.



Navodno, Mesi je u lošim odnosima sa Puđom, Ter-Štegenom, Dembeleom, Umtitijem, Pjanićem i Firpom, mada izuzev golmana i Bosanca ostali nisu toliko bitni Oni, prema tvrdnji ne baš pouzdanog "Diario gol" smatraju da Mesi svojim ponašanjem ruši atmosferu, da je Barsa njegov talac, da razmišlja o sebi, ne o timu. Jasno, veterani su uz svog druga, ali se i sam uticaj recimo Pikea, smanjio u poslednje vreme.



Mesi gleda ka Sitiju i PSŽ, ovi prvi su favoriti, mada ga u Parizu čeka Nejmar. Želja Argentinca je ipak PL, kako bi pokazao i da u najjačoj ligi sveta može da igra.









Mesi koji je svestan da se sve što se dešavalo u avgustu i maju odrazilo na njegovu formu, ali i na rezultate kluba navodno razmatra i treću opciju. U pitanju je Inter, gde bi ga plaćao Suning, ili ga kupio i pozajmio Interu. On bi potpisao višegodišnji ugovor sa kineskom kompanijom. Vlada u Pekingu je naredila smanjenje ulaganja i iznošenje novca iz zemlje, ali Mesi je suviše dobra prilika da bi je propustili.



No, Inter je tek treća opcija, verovatnije je da će u Englesku ili eventualno Francusku.



Da li bi dolazak Đoana Laporte nešto izmenio?







Teško je reći, novi predsednik ko god bude će razgovarati sa Argentincem, ali njegov prvi izbor je i dalje da ode iz kluba.