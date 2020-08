Šest pojačanja iz snova za Čelsi i ultimatum Abramoviča Lampardu!

Frank Lampard čeka subotnji revanš u Minhenu, izvesnu eliminaciju od Bajerna posle 0:3 u Londonu, a onda će se posvetiti pravljenju tima za novu sezonu.



Engleski mediji pišu da je odlučio da otpiše sedmoricu igrača, među njima i neke standardne poput Žorginja. Italo-Brazilac je meta Juventusa, ali to zavisi da li će Sari ostati i da li Čelsi prihvata pozajmicu sa obaveznim otkupom.



Klub će napustiti i Zuma, za koga je najrealnije da se vrati u Everton, pričalo se o prodaji Kristensena, ali on će verovatno ostati, iako se ne razvija na način na koji su u Čelsiju želeli. Meta u odbrani se zna, Deklan Rajs, videćemo može li da iz svog matičnog kluba Lamps dovede vezistu i od njega napravi štopera, što je Mojes i počeo da čini ove sezone.



Dani su odbrojani i Brazilcu Emersonu Palmijeriju, traži se novi levi bek, Čilvel je preskup, ali ima još nekoliko rešenja, odnosno igrača koje su skauti gledali. Nekadašnji igrač Rome, Palmijeri je u ovom trenutku bliži Interu nego Juventusu, a cena je oko 35 miliona evra.



To znači da Markos Alonso ostaje, osim što može da igra levo u 4-4-2 idealan je u 3-5-2 formaciji, pa nije izvesno da će ga klub pustiti.



N'Golo Kante bi verovatno mogao da bude najveća žrtva, problem je što ima ogromnu platu, malo klubova može da ga priušti već je u godinama, a Lampard, kao i Sari pre njega ima dosta problema da ga ukalupi u svoju viziju fudbala. Francuz, ljubimac navijača bi u kasu mogao da unese veliki novac, no, kako rekosmo, pitanje je ko može da ga priušti.



I na kraju, Ros Barkli, čovek koji nikada nije ponovio partije iz Evertona i koji je dobijao šansu, ali čini se da je Lampard odustao.



Ostaje da se vidi šta će se desiti sa Bačuaijem, Kepom koga će teško prodati, igrači koji su na pozajmicama uglavnom se neće vraćati i nemaju kvalitet za Čelsi.



Navijače zanimaju pojačanja, ono što je izvesno je da posle Zijeha i Vernera, stiže Haverc, Lampard traži još golmana, levog beka i štopera.







Imena se stalno menjaju, Oblak je nerealna meta, kao i Ter Štegen, a Junajted ne pušta Hendersona.



Kako stoje stvari Onana iz Ajaksa bi mogao da bude novi golman, Ben Vajt koji je odigrao sjajnu sezonu u Lidsu i vratio se u Brajton novi štoper, za mesto levog beka mnogo je opcija, najrealnija čini se Reguljon iz Reala. Tu je i Luis Dank, još jedan igrač Brajtona, već smo pominjali Deklana Rajsa, dakle ukupno će biti šest ili sedam pojačanja, desetak igrača će napustiti klub.











Ali, sve ovo ima cenu, navodno je Abramovič odlučio da ispuni svaku želju Lamparda, ali i da ga obaveže da se bori za titulu sledeće godine.



Veća ulaganja, veća očekivanja, veći pritisak, pa nije baš da je u Čelsiju prvi put...