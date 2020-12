"Šerif Poketino", ovo će biti prvi potezi Argentinca u prelaznom roku!

Tomas Tuhel je prošlost PSŽ, od njega se oprostio i Mbape, ali priča se da je on jedan od glavnih razloga otkaza, odnosno njegova želja da bude stavljen u prvi plan.



Poketino dogovara personalne uslove, žarko želi da se vrati u biznis pa je jasno da će se dogovoriti.



Šta donosi nekadašnji štoper u bivši klub?



Mnogi kažu lepšu igru, bolje odnose sa upravom ali i navijačima, kao i mogućnost da privuče neke svoje bivše igrače.



Jasno, odmah se pojavila informacija da će on pogurati razmenu, da će Eriksen stići u trampi za Paredesa, a što se tiče Dele Alija, Englez bi želeo da se priključi bivšem treneru, međutim izgleda da Liviju ne pada na pamet da ga pusti čak ni na pozajmicu.



PSŽ bi želeo da se oslobodi Drakslera, da eventualno pokuša da dovede Dibalu, Juventusu ponudi novac i Ikardija, ali i to će teško ići. Zanimljivo da bi želeli da vrate u klub i Orijea iz Totenhema koji je pravio probleme van terena, ali sada igra dobro. On ima ugovor do 2022. i teško da će ponovo u Pariz.







U svakom slučaju tokom zime treba očekivati par promena, eventualno dovođenje Eriksena i jednog štopera, a prava premija se čeka na leto, videćemo hoće li "Šerif" kako Poketina zovu u Parizu uspeti da ubedi Lea Mesija da izabere Pariz pre Mančester i priključi se Nejmaru. Novac je obezbeđen, ali se čeka odluka Argentinca.