Sergej se dogovorio, transfer na pomolu!

Sada je sve na klubovima.



Naime, Sergej Milinković Savić je dogovorio svoje uslove, Srbin je postigao sporazum sa PSŽ o visini plate, kako tvrde mediji u Francuskoj.



Prema tim informacija, srpski reprezentativac će zarađivati 7 miliona evra po sezoni, a ugovor bi trebalo da bude potpisan na pet godina.



Ali, to je lakši deo posla.



Onaj teži vezan je za pregovore sa Lotitom, i dalje ne najverovatnija kombinacija da SMS i Adam Marušić odu u paketu za 80 miliona evra u Pariz, čime bi Leonardo uz pojačanje na sredini našao i desnog beka, jer Menijeu ističe ugovor i Belgijanac odlazi.



Dolaskom Milinković-Savića otpada kombinacija sa Pjanićem koji je blokirao transfer leto Juventusa i još jednom ponovio da jedino želi u Barselonu.



I Junajted se raspitivao za Sergeja, zbog mogućnosti da ode Pogba, ali čini se da je naš fudbaler sada još bliži odlasku u Pariz. On ima ugovor do 2023. godine, ali bi ovo bila šansa da Lacio napuni kasu i da ojača tim pred povratak u Ligu šampiona posle dugog niza godina.











Recimo i to da Leonardo planira da se oslobodi Julijana Drekslera, odlaze Kavani, Menije, Kurzava, verovatno i Tijago Silva, njima ističu ugovori, a neizvesna je sudbina Paredea, kao i Kuasija koji ne želi da potpiše novi ugovor. Serhio Riko se vraća u Sevilju iz koje je pozajmljen, a Areola stiže iz Reala gde je bio na pozajmici godinu dana.