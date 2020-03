Senzacija? Da li je ovo sudbina Pola Pogbe?

Preokret ili samo novinarska nagađanja?



Tek, glavna vest na ostrvu je da se Pogba predomislio, da vidi budućnost u Junajtedu posle sjajnih partija tima u poslednje vreme, ali i da u Brunu Fernandešu vidi odličnog partnera u veznom redu.



Navodno, on je spreman da pregovara o produžetku ugovora, i da ostane u klubu, a mnogi spekulišu da je sada situacija takva i da nema ponuda.



Jer, Real ne želi Pogbu, posle svega što se dešava u Italiji, klubovi će pretrpeti velike gubitke, teško je poverovati da Juventus u situaciji u kojoj će mu prazne tribine odneti najmanje 50 miliona evra, može sada da razmišlja o Francuzu.



Da li je ovo manevar ili iskrena Pogbina namera?











Ako se Junajted plasira u Ligu šampiona to bi mu olakšalo odluku, pomaže i to što on nikada nije javno rekao da želi da ode. Junajted mu je inače nudio povećanje plate sa 300 000 funti nedeljno na 400 000, nejasno je da li je ta ponuda još uvek na stolu.



Sam Pogba ima ugovor do 2022. tačnije Junajted opciju da godinu pre produži jednostrano ugovor kako bi ga sprečio da uđe u poslednju sezonu.



Videćemo šta će biti, oporavio se, ali neće igrati u Lincu, na terenu bi mogao da se pojavi u derbiju protiv Totenhema za vikend.