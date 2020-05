Selektor Argentine priželjkuje najveću "bombu" leta, da li je napadač blizu Barse?

Selektor Argentine Lionel Skaloni istakao je u razgovoru za ESPN da priželjkuje veliki transfer ovog leta i to iz Intera u Barselonu.



Naravno, radi se o potencijalnom transferu Lautara Martineza.



"Logično je da žele da igraju zajedno (Lionel Mesi i Lautaro Martinez), odlično se slažu i razumeju na terenu. I naša reprezentacija bi to volela.



Već igraju zajedno u nacionalnom timu. Za mene kao selektora je bitno da njih dvojica igraju što više zajedno", rekao je Skaloni.



Sve češće se ovih dana govori o njegovom odlasku iz Intera u Barselonu, španski mediji su poprilično uporni, ali prelazni rok je daleko, kao i njegov prelazak u španskog giganta, posebno ako imamo u vidu sumu koju Inter traži, a to su 90 miliona evra i jedan fudbaler.