Saznajemo - Dmitrović odbio velikane zbog ponude iz snova! Ovo je naš najveći golmanski transfer?!

Sinoć je u Španiji "pala bomba" - Marko Dmitrović je postigao sve lične uslove sa Seviljom, a španskog velikana pojačaće 1. jula kada i zvanično postane slobodan igrač.



Srbin je bio "vruća meta" u gotovo svakom prelaznom roku u protekle dve i po godine, ali je Eibar uvek pravio problem oko obeštećenja. Sada je i to stiglo na neki način na naplatu - tražili su 10 miliona za Dmitrovića i ni cent manje, a na leto će ostati bez zarade.



Iz izvora bliskih našem reprezentativnom golmanu, saznajemo da je Dmitrović dugo čekao na ovu, "ponudu iz snova" i da je Sevilja upravo bila ono što je želeo!



Razloga je sijaset, a u kratkim crtama:



- Sevilja je osvojila Ligu Evrope čak šest puta u ovom veku





- Ako ne igraju LŠ, ili ispadnu u LE kao treći u grupi, onda je i osvoje, dakle, Evropa je uvek "sigurica"





- Najvažniji ljudi želeli su Dmitrovića - trener Lopetegi i sportski direktor Monći, OBOJICA su bivši golmani!







- Andaluzija je daleko lepša za život od vetrovite Baskije i sigurno da je život u Sevilji još lepši, baš kao što je i Sevilja jedan od najlepših gradova Evrope







- Dmitrović je u Španiji već petu godinu, posle sezone u Alkorkonu, branio je još četiri u Eibaru, tako da je ovde "svoj na svome"







- Dmitrović je prema svim parametrima četvrti najbolji golman u Španiji posle Ter-Štegena, Oblaka i Kurtoe, pa zaslužuje da brani za četvrti najbolji tim La Lige.











Ni tu čak nije kraj, jer prema našim saznanjima, značaj i veličinu ovog transfera dodatno su pojačale i ponude velikana koje je Dmitrović odbio dok je čekao ponudu Sevilje.



Srpskog golmana su kontaktirali Seltik i Vest Hem sa Ostrva, Bešiktaš sa istoka, Olimpik iz Marseja se ozbiljno raspitivao, a iz Španije su ga želeli i Valensija i Real Sosijedad i to u trenucima kada su sportski direktori takođe bili bivši golmani. Ipak, Dmitrović je izabrao Sevilju jer je najambiciozniji klub i definitivno najveći posle Barselone, Reala i Atletika.



Hulen Lopetegi ove sezone radi maestralan posao, i on je potpisao ove nedelje novi ugovor, što je garant stabilnosti i ambicije kluba. Ne treba zaboraviti da je taj čovek bivši trener Real Madrida i reprezentacije Španije, te da je kao golman branio i za Real i za Barselonu.







Sevilja je šesta na tabeli sa 30 bodova, ali ima dve utakmice manje od Reala i Barselone koji imaju 37 i 34 boda. U prevodu, Sevilja može ozbiljno da se bori možda i za titulu, posebno ako baš večeras iznenadi Atletiko na Vandi u derbiju kola.











Ako na to dodamo da je Sevilja u avgustu na putu do trofeja u Ligi Evrope redom pobeđivala - Romu, Vulvse, Mančester Junajted i u finalu Inter, i da je na sve to posle produžetaka, teškom mukom izgubila od Bajern Minhena u Superkupu Evrope, onda moramo da se složimo:



Transfer Marka Dmitrovića u redove ove Sevilje, možda je i najveći transfer jednog našeg golmana u istoriji.



Čekamo 1. jul, pa da od jeseni gledamo Dmitrovića u Ligi šampiona.