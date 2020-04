Saša Lukić bi mogao da napusti Torino.



Kako navodi "Calciomercato", Torino želi da napravi rez za sledeću sezonu i uz to nekoliko promena u timu, a Saša Lukić bi mogao da bude jedan od onih koji će otići.



Predsednik Urbano Kairo bi mogao da proda srpskog vezistu, ali samo u slučaju dobre ponude.



On je bio standardan ove sezone, odigrao je 24 meča, ali odlaskom Valtera Macarija bi moglo doći do promena.