Šansa karijere, Srbin potpisuje za Napoli!

Nikola Ninković odlazi iz Askolija. Prošle godine je uz Tonalija bio najbolji igrač Serije B, ove sezone mu nije išlo najbolje, pre svega zbog problema sa saigračima, ali i crvenih kartona. On je jasno kvalitetom iznad druge italijanske lige, međutim nikada do kraja nije razvio neverovatni talenat.



Tražila ga je nemačka Herta u ovom prelaznom roku, ali završiće u Napoliju. On će postati član slavnog kluba, ali moraće da se dokaže u filijali, Bariju. Tačnije, Aurelio De Laurentis je vlasnik oba kluba, Bari je trećeligaš, drugi su na tabeli, ambicija je da se vrate u drugu ligu, imaju fanatičnu publiku, veliki potencijal, čak se pričalo da će De Laurentis prodati Napolitance i u potpunosti se posvetiti Bariju.



Krajnji cilj bjankorosa je Serija A, dugo ih nije bilo u eliti, skoro deceniju, u međuvremenu su i bankrotiraliu, porodica Matareze je posle četvrt veka napustila klub, a zbog finansijskih razloga nisu prošle sezone igrali u drugoj ligi, nije bilo bankarskih garancija za sezonu.



Ninković je kako pišu mediji u Italiji koštao Napoli oko dva miliona evra, tačnije toliko će ga platiti na kraju sezone, trebalo bi da potpiše ugovor na tri godine, a tokom proleća u Bariju pokušaće da pokaže da je igrač za veliki klub!