Sančo "dao korpu" plavima, crveni ili beli?

Na stolu su ostale dve ponude.



Džejdon Sančo je odbio Čelsi, ne želi u London, a samo dva kluba su spremna u ovom trenutku da plate oko 100 miliona evra za Engleza.



Jedan je Junajted i to je poznato, imaju novac, spremni su da reaguju, tim pre što Siti nije posebno zainteresovan za svog bivšeg igrača, a u igri je i Real Madrid.



Nemački mediji pišu da Madriđani imaju jednu prednost. Naime, poseduju igrače koje bi mogli da uključe u transfer.



Dva kluba imaju odlične odnose, Hakimi je u Dortmundu, trebalo bi da se vrati u Madrid nakon dvogodišnje pozajmice, mada on tvrdi da ništa nije rešeno.



Real bi mogao da ponudi Odriozolu koji je na pozajmici u Bajernu do leta, ali i uključi Militaoa ili Danija Sebajosa, eventualno Brahima Dijaza.



Dortmund ne može više da se nada sumi od preko 100 miliona za Engleza koji ima ugovor do 2022. i cena će mu pasti ako još leto ostane u Nemačkoj.



"Na kraju ćemo kao i obično poslušati želju igrača", rekao je predsednik Dortmunda Vacke.