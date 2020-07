Sančo bio dimna zavesa, ovo će biti dva ogromna pojačanja Junajteda ovog leta!

Navijači Junajteda su na sedmom nebu, tim igra odlično, bore se za Ligu Šampiona, imaju šansu u LE i FA kupu i čini se da je Solskjer kupio većinu "nevernih Toma", predstavama tima pre, ali i nakon pandemije.



Ali, apetiti rastu.



Naime, u klubu su odustali od Džejdona Sanča, poruka Dortmundu je jasna, ne da neće platiti 130 miliona, već ni pola od toga.



Priča se da je posao oko Džeka Griliša završen, ali da to nije sve.



Naime, kako kaže Geri Nevil u klubu su svesni da je ovo šansa da kupovinom par igrača smanje razliku u odnosu na Liverpul i Siti.



Zbog toga bi Kai Haverc koji je sa Leverkuzenom ostao bez LŠ mogao da bude doveden za oko 70 miliona evra, i da je Sančo bio samo dimna zavesa.



Pominje se i štoper, ali ne postoji šansa da angažuju Kulibalija, Solskjer traži iskusnog, pouzdanog igrača, moguće je da će uslediti neko rešenje iz PL, iz manjih klubova.







Šta je priča oko Griliša?



Naime, Aston Vila se bori za ispadanje, ali čini se da je mladi as mislima već u većem klubu i u Birmingemu nisu zadovoljni njegovim stavom. Za oko 70 miliona evra mogao bi da napusti klub, a sigurno je da bi bio ogromno pojačanje, mada ima ponudu i Dortmunda koji je na putu da Junajtedu otme ispred nosa mladog Džada Belingema iz Birmingema.



Ipak, Griliš hoće da ostane u PL, on i Haverc, uz Pogbu i Fernandeša činili bi zaista moćan vezni red, mada neki dovode u pitanje Junajtedove bokove u odbrani i u to upiru prstom kao u najveću slabost kluba.