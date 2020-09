Šampion uključio alarm, ovo bi bio baš podvig, tri nova lica u Juventusu u poslednjoj nedelji prelaznog roka!

Posle remija u Rimu, u Juventusu su se probudili. Nije toliko srećni bod, koliko činjenica da mnogo toga u igri nije funkcionisalo, zabrinulo ljude u klubu.



Iako nije eksplicitno tražio pojačanja, Pirlo je indikovao probleme na levom boku u odsustvu Sandra gde je eksperiment sa Kuadradom propao. Ali, i dalje nema prodaje De Šilja koji bi ustupio mesto najverovatnije Emersonu Palmijeriju iz Čelsija.



Kedira juče nije, kako se očekivalo, raskinuo ugovor, ne odriče se svojih šest miliona evra iz poslednje sezone, iako klub ne računa na njega.



Rugani ima ponude iz PL, ali i Valensije, on bi mogao da unese u kasu 15 miliona evra. Na kraju, Daglas Košta je i dalje daleko od PL, raspitivali su se neki nemački klubovi, ali je i njegova plata prepreka za povratak u Bundesligu.



Juventus i dalje čeka rezervnog napadača, nisu odustali od Moisa Keana, Everton traži svoj novac od prošlog leta nazad, Juventus predlaže pozajmicu na dve godine sa obaveznim otkupom. Anćeloti hoće Milika, pa ako Poljak ode u Liverpul, jasno je da bi Kean bio blizu Juventusa.







Čeka i Kjeza, ali teško da će Juventus platiti 50 miliona evra, koliko vredi i još jedna opcija, Korea iz Lacija. Teže je pregovarati sa Lotitom nego sa Fiorentinom, ali ako Daglas Košta ne ode, onda nema smisla gomilati igrače. Juventus sledećeg vikenda dočekuje Napoli koji je sjajno startovao, ima maksimalan učinak u dva kola, do tada sigurno neće biti pojačanja, pa Pirlu ostaje da sačeka sam finiš prelaznog roka kako bi dobio dodatne igrače...



On bi svakako Palmijerija, Kjezu i Keana, ali za to De Šiljo, Rugani, Kedira i Daglas Košta moraju da napuste klub, što je u ovom trenutku, na nedelju dana pre kraja pijace, nerealno...