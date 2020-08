Samo tri kluba mogu da priušte Mesija, u jednom je problem trener, u drugom prijatelj, treći bi da napravi geopolitički potez veka!

Leo Mesi nije na prodaju, rok za odlazak je istekao, mada je sledeći planiran za leto. Mada, sledeći bi mogao da bude naredne sezone kada mu ističe ugovor.



Kako sada stvari stoje, Mesi je neodlučan, Kuman koji će potpisati dvogodišnji ugovor sa Barselonom, računa na njega kao centar projekta, ali Argentinac nije siguran šta može Barselona, a sigurno da neće ni mirno gledati kako Bertomeu pokušava da odstrani senatore poput Busketsa, Pikea i Suareza iz svlačionice.



Ko može da priušti Mesija?



Pre svih Mančester Siti, oni nemaju ograničenja, sigurno da mogu da ga plate 40 ili 50 miliona godišnje, možda i da Barsi ponude nekog igrača u razmenu, čisto da ih odobrovolje.



Ali, postoji problem i to je, mada se o tome nerado priča, Pep Gvardiola.



Naime, on je otišao iz Barselone delom zbog Mesija koji je narušavao njegov autoritet. O tome se pisalo, ali u madridskim medijima, da Argentinac nije poštovao zabrene recimo, kada su gaziranja pića u pitanju, ili način ishrane, a da je dovodio u pitanje i transfere, poput onog Aleksisa Sančeza, pa i Vilje, tako da ni Begristajn i Sorijano koji su radili u Barseloni sigurno ne bi želeli Mesija.



Drugi tim je PSŽ. Ali ovde je situacija čudna. Ako se oslobode Nejmara, to bi značilo da im, uz platu koju im je ostavio Kavani, Mesijeva primanja ne predstavljaju problem. Jednostavno bi doveli Argentinca, uparili ga sa Mbapeom i ponovo bili favorit za osvajanje Lige šampiona. Ali, sa druge strane, ako Nejmar ponovo stigne u Barsu, Mesi bi želeo da ostane sa prijateljem, a priča se da bi u slučaju da se otvori mesto, Leonardo pre doveo Kristijana nego Mesija. Razlog je marketing, plus ogroman broj Portugalaca koji žive u Parizu, dolazak njihovog heroja bi bio tektonski potres, setite se kakav je idol bio Pedro Pauleta, šta bi se desilo ako CR7 aterira u Pariz?





Treća opcija za Mesija je Inter. On bi sigurno bio garant prekida Juventusove dominacije što je Interova opsesija, Kinezi imaju novca da kroz marketinške ugovore plate jednog od najboljih fudbalera u istoriji, plus, ovo bi bio izuzetak kada je politika u pitanju.



Vlada u Pekingu ne odobrava da se novac na ovaj način iznosi iz zemlje, ali bi za Kinu, Mesi kao zaštitno lice kluba koji drži jedna od najjačih kineskih kompanija bio geopolitički potez veka.



"Suning" bi imao neograničena sredstva, da ponudi platu Mesiju i ubedi ga da dođe u Seriju A jer kako rekosmo, nije samo fudbal u pitanju.



Ali, koliko je realno da se sve desi ovog leta?



Teško, jer su pomereni Abidal i Setijen, što se Kumana tiče, mnogi veruju da je on samo spona ka Ćaviju, ako Viktor Font dobije predsedničke izbore u martu, Kuman će trajati samo sezonu, u to nema nikakve sumnje...