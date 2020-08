Samit na vrhu, evo koje je igrače Pirlo tražio od Juventusa!

Zemljotres se stišava, Andrea Pirlo je bez dana iskustva na klupi novi trener Juventusa, mišljenja su podeljena, od toga da će biti genijalan na terenu, do toga da je u pitanju ogroman rizik.



"Moram li sad da te zovem mister", pitao ga je Bufon, a najsmešnija je situacija da je Konte poslao SMS Pirlu, u neverici, verujući da je reč o šali medija. Gatuzo, jedan od njegovih najboljih prijatelja mu je poručio da je "naje....", u svakom slučaju ostaje velika nepoznanica kako će izgledati Juventus pod "Mocartom".



Ipak, u Mandriji je održan prvi sastanak čelnika i novog trenera, razgobaralo se o stučnom štabu i pojačanjima. Pirlo sa sobom dovodi Baronija, sa kojim je prijatelj još iz klinačkih dana u Breši, ali izgleda da on neće biti prvi pomoćnik, traži nekog iskusnijeg. Klaudio Filipi bi trebalo da bude trener golmana, a Antonio Galjardi jedan od trenera.



Ipak, navijače zanimaju pojačanja.



Pomenuli smo Tonalija, međutim, razgovaralo se o Isku iz Reala. On je stara želja, pitanje je hoće li ga Madriđani pustiti, ali Isko nije standardan, odigrao je posle povratka Zidana tek 1700 minuta. Ima ugovor još dve godine, ako ga ubede, moguće je da će Andalužanin želeti da radi sa Pirlom i da se preseli u Juventus.



Ono što se zna je da će uslediti velika čistka, od De Šilja, Kedire, Matuidija, Remzija, Pipite Iguaina, verovatno i Bernadeskija ili Daglasa Košte, neće biti lako otarasiti se svih ovih igrača, s obzirom na platu, da ne pominjemo otpisanog Ruganija, ili one koji su na pozajmicama, poput Perina recimo.



Ali, osim Tonalija koga će probati da ukradu Interu, i dalje se pominje Milik, međutim, u slučaju nekih većih prodaja, klub bi mogao, makar da u pozajmicu sa otkupom na više rata uloži u Raula Himeneza, procena je da će on više odgovarati Ronaldu oko koga se sve vrti.











Još jedna meta na sredini je Auar iz Liona koji je izuzetno skup, a pisali smo da Manuel Lokateli iz Sasuola treba da bude alternativa, ako ne uspeju da dovedu Tonalija.



Neće biti velikih promena u smislu dovođenja igrača, četvorica ili petorica, ali mlađih, plus kako je rekao Anjeli, biće to fudbaleri kvaliteta Juventusa. Ovo leto će biti i poslednja šansa za Paratićija koji nije dobro odradio prošlo leto nakon odlaska Marote.



Sa Arturom i Kuluševskim, pravim plejmejkerom, eventualno Kjezom i centralnim napadačem, Juventus bi mogao da napravi moćan tim, očekuje se i povratak mladog Pelegrinija koji je bio na pozajmici u Kaljariju.



Ali, kako rekosmo, najviše promena doživeće vezni red i Pirlov zadatak biće podmlađivanje ekipe kao i smanjivanje broja igrača pod ugovorom.