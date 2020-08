Samba! Budi se Liverpul, stižu dva Brazilca, šta zavisi od Gruje?

Možda ga je prerano nazvati "novim Nejmarom", ali ga u Brazilu tako zovu i on je nešto najbliže što se pojavilo, kada je podsećanje na mladog "Neja" u pitanju. Može da igra levog napadača, ili centralnog špica, ima veliku klauzulu, ali Vasko de Gama je prinuđen da ga proda.



Momak se zove Taleš Manjo, oni koji prate brazilski fudbal već su ga upoznali, verovatno je najtalentovaniji brazilski igrač, sa 17 godina je već nastupao za Vasko u državnom šampionatu, kupu i Kopa Sudamerikana.



Probio se prošle godine, otkupna cena je 50 miliona evra, ali bi mogao da bude duplo jeftiniji. Lovci na talente poput PSV Ajndhovena, ali i Sevilja, nemački klubovi, kao i PSŽ su već uputili ponude, no Liverpul će imati prednost. Brazilac želi kod Klopa, već su ga skautirali na SP za igrače do 17 godina, kada je "Selesao" postao prvak sveta, onda se preselio u tim do 19 godina, dao tri gola u šest nastupa iako je mlađi od ostalih reprezentativac godinu dana.



Klop veruje da lagano može da ga uklopi u tim, a drugi Brazilac, doduše koji igra za Španiju, Tijago Alkantara je blizu "Enfilda".









Samo, Redsi moraju da prodaju igrače na koje ne računaju, Nabi Keita se pominje kao neko ko će otići, a Grujić kao igrač koji bi mogao da unese dvadesetak miliona u kasu, Herta je veoma raspoložena da ga otkupi.



Klop cilja i Bena Vajta iz Brajtona, ali on je teška meta posle sjajne sezone na pozajmici u Lidsu. Ipak, sve ovo pokazuje da se Liverpul prenuo, da želi da dovede dva ili tri igrača, uloži novac, nešto promeni, kako ne bi dozvolio da zaostane za rivalima koji će sve učiniti da ih zbace sa trona.