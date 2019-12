Mihael Gregorišč će biti prvo pojačanje u zimskom prelaznom roku za ekipu Šalkea.



On dolazi na pozajmicu iz Augsburga do kraja ove sezone, pokušaće da pomogne ekipi Šalkea do što boljeg plasmana u sezoni.



Dobar učinak u sezoni za Šalke bi značio i igranje u Ligi šampiona sledeće sezone imajući u vidu da je ova ekipa trenutno petoplasirana sa 30 bodova i sedam bodova manje od prvoplasiranog Lajpciga.



Gregorišč ima 25 godina i do sada je igrao u Kapfenbergeru, Hofenhajmu, Bohumu, Hamburgu i sada dolazi iz Augsburga.