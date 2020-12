Salah nezadovoljan? Klop ima reč

Trener Liverpula Jirgen Klop odbacio je danas spekulacije o odlasku fudbalera Mohameda Salaha iz kluba.





Salah je prošlog vikenda u intervjuu za španski AS pohvalno govorio i Real Madridu i Barseloni, posle čega su se pojavile spekulacije o njegovoj budućnosti na Enfildu.



Ugovor 28-godišnjeg egipatskog napadača sa Liverpulom ističe za dve i po godine.



"Mi nikada ne pričamo (o ugovorima). Mo je u dobrom raspoloženju i formi i to je najvažnija stvar. Mogli ste ga danas videti kako se mnogo smeje. Vama je lepo da pišete ostale stvari, ali zaista nema ništa (da se kaže)", rekao je Klop, preneo je Skaj.



Salah je ove sezone postigao 13 golova u 13 utakmica u Premijer ligi.Liverpul je neporažen u poslednjih sedam utakmica u svim takmičenjima, a posle pobede nad Kristal Palasom od 7:0 prošle subote, na prvom mestu na tabeli ima četiri boda više od drugoplasiranog Lestera. "Crveni" su treću godinu uzastopno prvi na tabeli uoči praznika.



U narednih devet dana Liverpul će igrati protiv Vest Bromviča, Njukasla i Sautemptona, a Klop želi da ekipa zadrži visoki standard.



"To je najbolja pozicija na kojoj možete biti u ovom trenutku. Pre dve godine kada nismo osvojili titulu, a bili smo na vrhu, to nije bilo zbog nedostatka fokusa, već zbog kvaliteta protivnika. Taj kvalitet je i dalje tamo", naveo je Klop.



Novi trener Vest Bromviča Sem Alardajs poslednji je trener ekipe koja je pobedila na Enfildu, u aprilu 2017. godine kada je predvodio Kristal Palas (2:1).



"Naravno to je nezgodno. Analizirali smo jutros, to je mešavina Evertona kada je Sem bio tamo u poslednjem meču i njegove prve utakmice protiv Aston Vile. Očekujem teškog protivnika. Uvek je teško protiv ekipa Sema Alardajsa. Oni su dobro organizovani, ne prave mnogo galame oko poseda i u njihovoj situaciji, ući će u pravu borbu", naveo je nemački trener.





"Sem je specijalista za organizaciju ekipa za ovaj tip borbe. Očekujemo tešku utakmicu", dodao je Klop.





Utakmica protiv Vest Bromviča na programu je 27. decembra na Enfildu. Klop je rekao da se nada da će se Džejms Milner i Džerdan Šaćiri oporaviti za taj duel, ali je dodao da Tijago Alkantara nije spreman.