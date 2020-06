Saigrači protiv Jovića? Legenda mu kroz redove poručila da ode, zna se i gde?

Problem za problemom, čini se da je posle roštilja koji je razljutio Real, ovoga puta problem i u svlačionici. Saigrači su navodno ljuti na ponašanje Jovića, njegovu neozbiljnost, hladan karakter i činjenicu da nije uspeo da se uklopi.



Prema tvrdnjama medija u Italiji i Španiji, sada klub više nije siguran da bi želeo da Srbin ostane, a Milan pregovara sa Falji Ramadanijem.



Plan je dvogodišnja pozajmica posle koje bi Milan mogao otkupi Jovića, već smo rekli Ragnikov plan je da oformi tandem Jović-Rebić, Real bi se oslobodio Lukine plate od 10 miliona bruto u naredne dve godine.



Mediji prenose i reči Predraga Mijatovića, legende Reala, čoveka koji je prekinuo golom post "Los Blankosa" od više od dve decenije u KEŠ, odnosno Ligi šampiona.



On smatra da je krivica do Jovića.



"Ja bih više voleo da pričam o golovima, da im daje, mlad je došao je posle sjajne sezone. Mislim da nije spreman da pruži 100% da uspe u Realu", kaže Crnogorac.



On smatra da bi najbolje bilo da nađe drugo rešenje.











"Najgore je da ostane ovako kako je", smatra Mijatović i nije daleko od istine.



Hoće li Ramadani naći izlaz u pregovorima sa Realom, i hoće li tokom jeseni kada počne prelazni rok u Italiji Luka Jović ipak otići u Seriju A što je najrealnija opcija, ostaje da vidimo.



Tek, zaista, najgore za njega bi bila još jedna ovakva sezona...