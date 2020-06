Saigrač zna, Kavani ide u Španiju?

Ranije jutros preneli smo da je Edinson Kavani i definitivno odbio ponudu Intera i da gleda u drugom smeru.



Njegov saigrač Ander Erera veruje da će to biti Španija i da Urugvajac želi da se preseli u La Ligu.



Zanimljivo, Kavani je zimus bio na korak od prelaska u Atletiko Madrid, ali je posle pandemije, madridski klub verovatno u ozbiljnim finansijskim problemima, pa se ta priča stišala u poslednjih nekoliko meseci.



"Znam da Kavani želi da igra u Španiji. On voli La Ligu i Španija kao zemlja je idealna, često me je pitao o tamošnjem životu. Ipak, od kako je napustio Pariz, nismo razgovarali, tako da ne znam koja će biti njegova konačna odluka", rekao je Ander Erera.



Dijego Simeone ne bi imao ništa protiv da dovede Kavanija kao zamenu za Dijega Koštu.



Kavani je rekorder po broju golova za PSŽ, postigao ih je čak 200 na 300 utakmica, od 2013. do 2020. godine.



Da li je Španija sledeća destinacija i da li je Atletiko jedini realan klub?