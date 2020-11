Sada je već izvesno, Jović odlazi, boriće se za titulu u jednoj od najjačih liga?

Luka Jović je van svih planova Reala, to je sasvim jasno.



Zakucan za klupu, nema mnogo izbora, kako ne bi gubio vreme jer praktično igra na kašičicu već 18 meseci, on će napustiti Madrid u januaru.



Priča se o pozajmici, sa pravom otkupa, sada je Real mnogo raspoloženiji za takvu varijantu, a neće insistirati ni na klauzuli o obaveznom otkupu.



I dalje je prva opcija Milan, naime, Pioli želi da pojačat tim, u klubu veruju da imaju šansu, ako dovedu par igrača, Ibrahimović prkosi godinama, ali tokom sezone će mu biti potreban odmor. Uz to, Rebić je deo tima, on i Jović u tandemu su bili strah i trepet Bundeslige.



Druga opcija je Napoli, prodaće Milika koji je van tima, Gatuzo želi Jovića kao klasičnog napadača, može da igra u tandemu sa Osimhenom, ali i u formaciji 4-3-3, pa će De Laurentis probati da se dogovori sa Realom. Navodno su Madriđani predlagali da uz novac za Fabijana Ruiza pošalju i Jovića pod Vezuv, ali to nije realna opcija, Partenopei ne bi pristali.







U svakom slučaju za manje od dva meseca, Jović će otići iz Reala, za njega je to sigurno najbolja opcija.