Sada je sve rešeno, Sančo je potpisao tajni ugovor, danas otkriven!

Džejdon Sančo ostaje u Borusiji Dortmund, potvrdio je danas sportski direktor Milionera Mihael Cork.



Ipak, to nije sve, jer je jedna vest još više iznenadila prisutne novinare na "brifingu" na startu priprema, a to je da Džejdon Sančo neće potpisati novi ugovor sa Borusijom, pošto je to već učinio tokom prošle sezone!



Bild prenosi da je to urađeno iza kulisa, jer je Sančo "samo" dobio poboljšani ugovor, odnosno veću platu, do juna 2023. godine.



"Džejdon Sančo je u našim planovima za novu sezonu i to je konačna odluka. Mislim da sam time dao sve odgovore. Prošle sezone smo poboljšali primanja u skladu sa njegovim partijama i napretkom, pa u tom kontekstu, mi smo već obnovili ugovor do 2023. godine", rekao je Cork, a prenosi i sajt kluba i svi mediji.







Kao što ste pratili, sapunica oko Sančovog transfera u Mančester Junajted trajala je mesecima unazad, delovalo je da će sve biti gotovo za 120 miliona evra, ali je Borusija uslovljavala Đavole kompletnim iznosom, bez bonusa.







Na kraju, deluje da će Junajted morati da se okrene drugim opcijama, a već se pominje Daglas Košta, od ranije se pominje Kingsli Koman, ali sigurno da će nova imena "iskakati" u narednim danima...