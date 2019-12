Sada je jasno, evo kada stiže Ibra, debi za šest dana?

Švedski fudbaler Zlatan Ibrahimović u petak će zvanično biti predstavljen kao novi igrač Milana, saopštio je taj italijanski klub.



Po navodima italijanskih medija, Ibrahimović će potpisati ugovor do kraja sezone vredan 3,5 miliona evra, uz opciju produžetka saradnje na još godinu dana.



Ibrahimoviću će ovo biti drugi put da obuče dres Milana, pošto je za taj tim igrao od 2010. do 2012. godine. On je u svom prvom mandatu u Milanu postigao 56 golova na 85 utakmica.



Milan je trenutno na 11. mestu na tabeli Serije A sa 21 osvojenim bodom iz 17 utakmica.



Prvu utakmicu nakon zimske pauze fudbaleri Milana igraće protiv Sampdorije, 6. januara.