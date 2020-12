Sada je jasnija sudbina Maura Ikardija

Odlaskom Tomasa Tuhela, Mauro Ikardi će konačno dobiti svojih pet minuta.



Ovu vest plasirali su argentinski mediji, koji su potvrdili dolazak Maurisija Poketina na Park prinčeva i uz to naglasili da je ovo šansa da Mauro Ikardi preokrene stvari u svoju korist.



On je bio u nemilosti Tomasa Tuhela, koji je čak ove sezone češće koristio Moisa Kena, ali treba istaći da je Argentinac bio i povređen.



Mediji u Argentini tvrde da Poketino želi da pruži šansu Ikardiju i da će sigurno dobiti svojih pet minuta.



Podsetimo, ranije danas smo otkrili da su igrači bili nezadovoljni odlaskom Tomasa Tuhela, ali među njima sigurno nije bio i Ikardi.



Podsetimo, PSŽ je letos otkupio Ikardija od Intera za 50 miliona evra, a do sada je za Parižane odigrao 39 utakmica, uz 22 gola i četiri asistencije.