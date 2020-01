Sad smo u cajtnotu - Ovo su 10 transfera koji bi mogli da se dese do petka uveče u Italiji!

Italijanski prelazni rok ulazi u završnicu, ostalo je vremena do petka uveče, koji bi sve poslovi mogli da budu završeni?



Ovo su deset mogućih transfera, neki su praktično na korak od realizacije, ostatak ćemo videti, hoće li biti dovoljno vremena.



1. Napoli je preduhitrio Petanju, ne samo da im nije prodao Ljorentea, već je završio posao oko Petanje iz SPAL-a. Za nekadašnjeg napadača Milana i Atalante platiće 17 miliona evra i ostaviti ga na pozajmici do kraja sezone.



2. Milan bi na kraju posle prodaje Pjonteka Herti i Susa Sevilji mogao da dobije još jednu pojačanje, u pitanju je Urugvajac Matijas Vinja iz Nasionala. Za njega će biti plaćeno 8.5 miliona evra u slučaju da bude otkupljen na kraju sezone. Ovaj levi bek će zameniti Rikarda Rodrigeza koji je već u Holandiji i čeka dozvolu da potpiše za PSV.



3. Juventus neće kupovati ništa, ali bi do sutra uveče mogao da proda Emre Džana Dprtmundu. "Milioneri" su dogovorili uslove sa nemačkim reprezentativcem, ali Juventus traži blizu 30 miliona, dok je Borusija stigla do 22 miliona. Propala je razmena Kurzava-De Šiljo, ali i prelazak Pjace u Kaljari.



4.Lacio pokušava da završi posao oko Žirua, veruju da bi im to pomoglo u borbi za povratak u Ligu šampiona, a alternative se Pedro i Bačuaji, pominje se Ibišević, Odson Eduard iz Seltika, Loik Remi iz Lila.



5. Roma se odrekla kapitena Florencija, on je već u Valensiji na lekarskim pregledima.



6. Inter će pokušati još jednom da dovede napadača, ponovo se pominje Žiru, ali od toga nema ništa. Da li Marota krije nekog keca u rukavu, teško je reći, ali čini se da je oporavak Aleksisa Sančeza ubedio ljude iz kluba da ne dovedu još jednog napadača.



7.Napoli i dalje razmišlja o ponudi Čelsija za Drisa Mertensa, "Plavci" nude šest, Napolitanci traže 10. Bitna je i odluka Belgijanca kome nije problem da ostane još šest meseci.



A evo i tri najavljena transfera koja se neće desiti.



8. Paketa ostaje u Milanu, za Brazilca nema ponuda iako je interesantan PSŽ, a Juventusu ne pada na pamet da ga menja za Bernadeskija.



9. Siniša Mihajlović pokušava da dovede Lijanka Vojinovića u Bolonju. Veruje Srbinu koji je odlučio da igra za Brazil, ali Torino i ne pomišlja da pusti ovog fudbalera.



10. Ivan Rakitić neće završiti u Seriji A, njegova plata je prevelika, Juventus ga je želeo na pozajmicu, Barsa tražila Džana ili Bernadeskija, što se Intera tiče, Konte nema neko visokom mišljenje o Hrvatu, a dovođenjem Eriksena je otpala ta opcija dok Milan nema novca za ovaj transfer.