Sad je već sve jasno, Jović deo paketa od 180 miliona!

Današnja "Marka" bavi se operacijama Real Madrida u prelaznom roku. Posle 34. titule, ostala je nada da mogu da se vrate na praznom "Etihadu" nadoknade prednost Sitija iz Madrida i plasiraju se u četvrtfinale Lige šampiona.



Ako ne, sezona je završena, kruna vraćena u Madrid, ali Florentino Perez računa gubitke, oni će biti prema prvim procenama oko 200 miliona evra zbog pandemije.



Zbog toga nema velikih kupovina, igrači su se odrekli dela primanja, predsednik veruje da bi loše uticalo na svlačionicu da se sada dovede neko veliko ime i ulaže ogroman novac.



Plan postoji, na spisku su Mbape, Haland, Kamavinga, u narednim prelaznim rokovima, jedino što je moguće je da eventualno Zidan dobije ovog leta jednog vezistu i to ako Perez uspe u nameri da proda sve prekobrojne. To ne bi bila velika zvezda, pominje se Kante koga je Real dva puta propustio da dovede, ali s obzirom na godine i primanja, to nije realno, jedna od varijanti je Van de Bek iz Ajaksa, ali i to ne bi imalo logike, sledeće godine će mesto Modrića zauzeti Odegard, čeka se i da se oslobodi mesto stranca za Kuba koji će na novu pozajmicu...











Do sada je zarađeno od prodaja, Hakimija i Havija Sančeza 43.5 miliona evra. Cilj je da se zaradi 180 miliona, što deluje ambiciozno, ali Real ima pregršt igrača na prodaju.



Najviše novca u kasu bi trebalo da unesu Luka Jovića i Džejms Rodrigez. Više nema dileme, Srbin je na prodaju, Real bi bio zadovoljan da suma bude oko 45 miliona, plus eventualni bonusi, pominju se Monako, Herta, Lester, Njukasl, Milan, Napoli, neće biti pozajmice, Perezu je potreban novac. Slično je sa Rodrigezom, njegova plata je veća od Lukine, on želi da ode, da li u PL ili će se možda vratiti Atletiko, tek više od tridesetak miliona, "Los Blankosi" ne mogu da uzmu za igrača koji je šest godina u klub, bio je na pozajmici u Bajernu, i nikada nije ispunio očekivanja.



Od odlaska Bejla nema ništa, Džonatan Barnet je bio jasan, Velšanin je imun na pritiske, spreman da sedi i na tribinama dve godine i prima ogroman novac i tu na prodaju Real ne može da računa, iako Perez ne želi Bejla u svlačionici.



Koji još igrači bi mogli da donesu profit, odnosno da izbrišu gubitke?











Oskar Rodrigez je sazreo za dve godine u Leganjesu, Viljareal je spreman da plati 20 miliona, ali se umešao Milan. Španac bi radije u veći klub, ali za Real je najvažnije da će zaraditi na momku koji je član "La Fabrice" od malih nogu, 2009. je stigao u školu kluba.



Oko Danija Sebaljosa je problem što bi Arsenal da ga zadrži na pozajmicu, a Real traži novac i to 30 miliona evra. Sam fudbaler za koga nema mesta u timu, želi da ostane u PL, najavio je da će razgovarati sa Zidanom da mu dozvoli da ostane u "Gunerima" još sezonu, ali kako rekosmo, pita se Perez odnosno finansijske knjige.



Štoper koji nije uspeo da se izbori za mesto iako je najavljivan svojevremeno kao velika stvar, Hesus Valjeho bi trebalo da bude otkupljen od strane Ajntrahta, ima još zainteresovanih klubova, recimo pričalo se o Vulvsima, njegova cena je nešto manja od 15 miliona evra.



Na koga još ne računa Zidan?



Marijano Dijaz i Brahim su igrači koje će Real takođe staviti na tržište, za Dominikanca je zainteresovana Roma, i bivši klub Lion, mada Francuz nemaju novca, Brahim je doveden van Zidanovog mandata, odnosno u onom vakuumu i trener ne računa na njega.



Reguljon bi mogao da bude prodat, ako ne ode Marselo, jer Mendi i Marselo su levi bekovi, pa tu momak koji je na pozajmici u Sevilji nema šta da traži. Madriđani bi ga prodali, ali i ugradili klauzulu o otkupu ugovora. Sevilja je zainteresovana, cena je 20 miliona evra.







Rekli smo već, Kubo i Odegard ostaju na pozajmicama, Japanca hoće Granada, ali i Ajaks, Rejnije, Brazilac koji stiže kao pojačanje će u Leverkuzen, da skuplja iskustvo, ne bi mogao ni da bude registrovan, kao ni Kubo, stranci su Militao, Vinisijus i Rodrigo.



Odriozola se vratio iz Bajerna, on i Karvahal konkurisaće za mesto levog beka, Lukas Vaskez i Načo imaju ugovore. Pričalo se da bi Vaskez mogao u PL kod Murinja, ili u Seriju A, ali Zidan želi da zadrži dvojicu igrača, njihova cena nije velika, a pojačavaju konkurenciju.



I na kraju De Frutos i Dani Gomez, dva mlada igrača koja su bila na pozajmicama u Valjekanu, odnosno na Tenerifama mogu da idu, svaki vredi po desetak miliona, ovaj drugi je mladi reprezentativac, dao je devet golova na ostrvu, napadač koji bi mogao da dobije šansu u nekom od manjih timova Primere.



Šta će od svega realizovati Perez videćemo, Realovi igrači su papreni, ali i da skupi 150 miliona od prodaja, nadoknadiće veći deo izgubljenog novca i sačuvati glavne igrače...