Sad je već panika, u Realu nije dobio priliku, ovo je novi napadač Barse?!

Barselona je u panici, Kike Setijen je doživeo prvi poraz na klupi, posle neuspeha šampiona na "Mestalji" Real danas ima šansu da se osami na čelu tabele.



Setijen smatra da su igrači držali loptu bez cilja, da nisu razumeli njegove ideje, da su često pravili neuobičajene greške, ali je velika istina da Barsi nedostaje Suarez. Šutnuli su pet puta na gol, Setijen nema nikakvu zamenu na klupi, Karles Perez je ostao kod kuće, čeka prelazak u Romu.



Sinoć je prostrujala vest da je nuđeno 80 miliona evra za Ben Jedera Monaku, ali su "Kneževi" navodno odbili ponudu za nekadašnjeg fudbalera Sevilje. Sada otpada solucija da Katalonci moraju da čuvaju novac za klauzulu Lautara Martineza na leto, jer ne mogu da ispuste ovu sezonu, bez kvalitetne zamene za Suareza, nemaju baš mnogo nade.



Ali, to znaju svi, pa će cene, kada im se Barsa obrati porasti u nebo. Neke jeftinije opcije kao Ljorente su propale, Setijen nije impresioniran Žiruom.



Nema šanse ni da Arsenal proda Obamejanga, pa je izgleda izbor pao na Rodriga. On je odigrao pola sata sinoć za Valensiju, posle meča medijima nije promaklo da je požurio kući, a neke radio stanice su objavile da su dva kluba blizu dogovora i da bi u narednih 48 sati transfer mogao da bude kompletiran. Barsa želi pozajmicu sa mogućim otkupom, Valensija insistira da otkup bude obavezan, a cena je 60 miliona evra.



Rodrigo Moreno je bio blizu Atletika letos, počeo je profesionalno u Realu, igrao druugu ekipu, zatim pre dolaska u Valensiju kao klinac četiri godine proveo u Portugalu. Benfika ga je prodala Valensiji, stigao je do reprezentacije, za Španiju je odigrao 21 meč, dao osam golva.



Inače, Brazilac je, rođen u Riju, doselio se u Galiciju, igrao u mladim kategorijama Selte. Ove sezone nije baš efikasan, dao je četiri gola, ali zato ima čak 10 asistencija. Može da igra po boku i centralnog napadača, sličan profil kao Grizman.