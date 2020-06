Sad je valjda sve jasno, rešena Nejmarova sudbina, ovo je redosled poteza!

Više nema nikakve dileme, PSŽ nije fleksibilan, niti će popustiti. Nejmar može da se obrati FIFA, da dođe do arbitraže jer je tri godine u klubu, ima više od 27 godina i nije menjao ugovor. U tom slučaju bi svetska kuća fudbala odredila visinu obeštećenja, ali advokati Brazilca su se raspitali, s obzirom na primanja i ono što je plaćeno, 222 miliona evra (svetski rekord) dođe mu na isto.



Dakle, cena je 175 miliona evra, toliko bi PSŽ prihvatio za Nejmara.



I ne dolaze u obzir nikakvi trejdovi, razmene igrača, žele samo keš.



U Francuskoj ovo tumače kao poruku da žele da ostane, ali i da ga nateraju da produži ugovor, jer ovo nigde neće dobiti, sa sponzorstvom jedne od katarskih firmi njegova primanja će se približiti 50 miliona evra godišnje, biće plaćeniji od Mesija, odnosno najplaćeniji igrač ikada.



To bi mogao da bude dovoljan motiv, jer iako je bio spreman na sve, kako bi se vratio u Barselonu, sada je jasno da od toga nema ništa, njegov bivši klub nema novca.



Njihov prioritet je Lautaro Martinez, Nejmar je bio samo želja, čak i pitanje koliko iskrena, s obzirom na to koliko bi ceo transfer koštao, uključujući i platu igrača koji je bio spreman da igra za 20 miliona.



Drugih opcija nema, Real ga neće, ni engleski klubovi, otac je razgovarao sa Juventusom, ali oni nemaju novca za platu brazilskog igrača, a naravno ni 175 miliona u kešu...



Zbog toga se očekuje da Nejmar koji ima dve godine ugovora uzme veliki novac, kažu da je pod pritiskom porodice, tim pre što ostaju svi uslovi, nigde ne bi mogao da se ponaša kao u Parizu, ima besplatne avionske karte za prijatelje, napušta klub kad mu se hoće.



U PSŽ su prihvatili da je jednostavno takav, ali na terenu je nenadmašan, uz sve kritike, kada je spreman on je i dalje jedan od najboljih igrača na svetu i nemoguće mu je naći zamenu.



Uostalom, pitajte Barselonu...