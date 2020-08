Sad je sve jasno, Konte ispostavio NEREALNE zahteve, lopta u dvorištu Intera!

Izgleda da je istina ono o čemu se pričalo i da osvoji LE, Konte nije siguran.



Njega čekaju razgovori sa klubom, ima svoje uslove, neki su vezani za organizaciju, u sukobu je sa direktorima Marotom i Ausiliom, pre svega oko dovođenja igrača. Oni su kupili Eriksena koga nije želeo, nisu doveli Vidala, Inter okleva sa prodajom Škrinjara koji nije po Konteovom ukusu, iako je do prošlog leta važio za jednog od najbolji štopera u Evropi.



Sastanak sa klubom je posle finala u petak, Konte neće puno slaviti, ni ako osvoji LE protiv Sevilje, on traži garancije i jasan plan.



Šta su zahtevi trenera?



Pre svega, pored većeg uticaja na transfere, apsolutne garancije da će Inter dovesti profil igrača koji on traži. To podrazumeva svakako dovođenje Džeka, po njemu ključnog igrača koga bi upario sa Lukakuom, ili ga koristio kao alternativu. Jer, Konte smatra da je Juventusova prednost upravo u dužini klupe.



Uz Bosanca, traži i Kantea što je najteži zadatak za Kineze, prvo jer Francuz ima ogromnu platu, drugo, iako Čelsi želi da ga se oslobodi jer podmlađuje ekipu, problem je što sigurno neće propustiti šansu da naplati CV nekada najboljeg fudbalera PL.



Sad, mnogi smatraju da Konte postavlja nemoguć cilj, da bi prinudio klub da dovede Artura Vidala, pisali smo, on hoće "mišiće" na sredini terena, tvrdi da ima previše lakih, fizički slabih igrača i da je to problem.



Levi spoljni ostaje prioritet, Kostić ili Palmijeri, plus štoper, nakon prodaje Škrinjara. Sada bi Godin mogao da ostane, a Konte bi Armanda Iza iz Torina i Kumbulu iz Verone. Uz Bastonija i De Fraja, imao bi pet štopera, ne računajući Ranokiju koji bi bili u konkurenciji za tri mesta.



Dakle, Inter bi morao da uloži sigurno više od 100 miliona, već su kupili Hakimija, mogu da prodaju Škrinjara, ali ne i Lautara, osim ako Barselona ne pošalje nepristojnu ponudu. Argentinac nije više onako zagrejan kao pre, imajući u vidu haos u Kataloniji, ali ako ode, to će napuniti kasu, no biće potrebna zamena...



Svakako da kada Konte bude ispostavio zahteve, lopta je u dvorištu Kineza, ako ne pristanu, on neće podneti ostavku, već nastaviti uz stalne kratke spojeve i izjave kao posle meča sa Atalantom što smo već videli kada je trenirao Čelsi i čega se u Interu strašno plaše.