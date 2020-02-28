Sad je stvarno gotovo - ''Welcome, Vladan!''

#WelcomeVladan 💪💚 pic.twitter.com/s9jIHVBB1Q— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) February 28, 2020
الصربي فلادان ميلويفيتش مدرباً للفريق الأول لكرة القدم
#الأهلي#WelcomeVladan pic.twitter.com/hAJp5Fg13i— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) February 28, 2020 --
#WelcomeVladan— ɔɺɹ̤gᓘ (@khaled__68) February 28, 2020
Welcome our great manager Vladan Milojevic to @ALAHLI_FC pic.twitter.com/4C2xPYKVmc-
#فلادان_ميلويفيتش 💚 #WelcomeVladan pic.twitter.com/VnCHNnxjFP— رائد العمري (@raed1405r) February 28, 2020-
رسميًا - الصربي فلادان ميلويڤيتش مدربًا للنادي الأهلي.#WelcomeVladan pic.twitter.com/GaAKkOXoX9— Diario Ahli (@diarioAFC) February 27, 2020
الله ينفع به ويوفقه الداهيه فلادان وان شاء الله تكون عوده للبطولات 😍💚✔️#WelcomeVladan https://t.co/05mfHWGYTy pic.twitter.com/cwB3DSc13P— سلمان بن عبدالعزيز (@y7Cwk5Y3sUAHBR) February 28, 2020