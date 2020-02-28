Sad je stvarno gotovo - ''Welcome, Vladan!''

  • Autor: Darko Mitrović

  • 28. februar 2020.

  • 14:39

  • Izvor: Sportske.net

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I odmah je krenula euforija na društvenim mrežama.

Sad je stvarno gotovo - ''Welcome, Vladan!''
Foto: BETAPHOTO/MILOS MISKOV/DS
Ono što ser već nedeljama najavljivalo, danas je konačno dobilo i zvaničnu potvrdu - Vladan Milojević je novi trener saudijskog Al Ahlija!

To je klub iz Saudijske Arabije ovog popodneva i zvanično potvrdio, uz poruku dobrodošlice doskorašnjem strategu Crvene zvezde.

Milojević će se u Al Ahliju pridružiti svom najboljem igraču iz Crvene zvezde, Marku Marinu, koji je po završetku prvog dela sezone realizovao transfer u ovaj saudijski klub.

Trenutno, Al Ahli igra ispod očekivanja, ušli su u seriju kloših rezultata, u poslednje tri utakmice osvojili su samo bod, ali i taj remi protiv Al Nasra je posebno bolan, jer su ispustili prednost od 2:0.

Klupske ambicije su maksimalne, šampionske, ali Al Ahli trenutno zauzima treće mesto na tabeli, sa čak trinaest bodova zaostatka za Al Hilalom i osam za Al Nasrom.

Do kraja sezone ostalo je još deset kola.

Odmah pošto je Milojevićev transfer zvanično potvrđen, usledile su brojne reakcije oduševljenih navijača Al Ahlija na društvenim mfrežama.
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