Sad je jasno, Solskjer na pozajmljenom vremenu, već kontaktirali naslednika?

Sada više nije tajna, prvi put od kada je zamenio Murinja, Ole Gunar Solskjer se suočava sa otkazom.



Naime, posle katastrofe od 6:1 u sudaru sa Totenhemom, Junajted razmišlja, da ako se rezultati hitno ne poprave, o novom treneru.



Norvežanin bi mogao da posluži kao kišobran za traljave poteze u prelaznim rokovima, dovedeni su Kavani i Telješ u poslednji čas, ali kako se saznaje, Junajted nije bio ni blizu Džejdona Sanča oko koga su se zamajavali čitavo leto. Kupljeni su mladi igrači poput Traorea, ali on će tek u januaru stići, i akvizicija je za budućnost.



Podsetimo, Junajted je doveo van de Beka koji ne igra, nisu rešili problem sa štoperima, kao ni desnog ofanzivnog igrača. Ono što je sigurno u ovom trenutku je da će Solskjer posle pauze morati da pobeđuje, idu Njukaslu, čekaju Čelsi, pa Arsenal, ako ne bude poboljšanja, Norvežanin će otići.



Zamena?



Pretpostavljate, već su stupili u kontakt sa Poketinom koji od smene u Totenhemu gotovo godinu dana čeka posao. On će jasno peške, ako treba na "Old Traford", ali mora da čeka rasplet. Mediji napominju da nije jedini kandidat, jedan deo uprave zagovara dolazak Alegrija koji je osvajao trofeje i navikao je na pritisak u velikom klubu.







Ipak, Argentinac je prva opcija, već je bio na meti Junajteda, ali tada nije uspevao da se oslobodi ugovora i klauzule koju je imao u Totenhemu.