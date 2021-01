Sad je jasno, ovo su cena i opcije Pola Pogbe!

Pol Pogba nije odustao, iako su rezultati Junajteda bolji, a on igra zapaženu ulogu, već je saopštio Solskjeru da nema nameru da ostane. Ušao je u poslednjih 18 meseci ugovora, Junajted je iskoristio klauzulu o jednostranom produženju obaveze za još 12 meseci, ali u leto 2022. Francuz će biti slobodan.



Rajola je savetovao Mančester Junajtedu da ga proda, jer će mu cena pasti pošto će za godinu dana moći da pregovara sa ostalim klubovima, ali je naišao na ogorčene poruke iz kluba da emituje negativnu energiju i takve vesti ciljano pred velike mečeve.



Samo, Junajted će ipak razmišljati o tome da se oslobodi Pogbe, mada je taj transfer gotovo nemoguć na zimu. Jer, pandemija je pomerila sve granice, ispraznila kase, klubovi se sada odlučuju na razmene, pozajmice, sve samo da ne bi dali novac.



Pogba bi najradije u Juventus, ali oni nemaju para, ni za obeštećenji ni za njegov ugovor. Jedna od varijanti je prodaja Dibale, druga odlazak Ronalda, ali je to malo verovatno.







Što se tiče Reala, koncentrisani su na Mbapea i Perez i dalje odbija da Zidanu ispuni želju. Zbog svega toga opcija za Pogbu je ona kojoj je najmanje naklonjen, povratak u rodni grad. Ali, on nema nikakve veze sa Pari Sen Žermenom, sam je rekao da ga za klub ne vezuje ništa, niti je tamo igrao, on je iz Avra otišao svojevremeno kao klinac u Englesku.



Spekuliše se da navija za Marsej, što je otežavajuća okolnost, mada to nikada nije javno rekao.







Junajted je odredio cenu, ona je 80 miliona evra ove zime i to neće platiti niko. Čak ni da bude 50, kako se očekuje na leto i to je previše u ovoj situaciji, pa smo ušli u pat poziciju. Moguće je da na kraju neko pristane da zameni igrače, ali oni koje Juventus nudi nisu od koristi Solskjeru, on bi hteo Dibalu, dok bi se Juve odrekao Ramzija, Rabioa, eventualno Aleksa Sandra, niko od njih nije po ukusu Norvežanina, pa je takav posao nemoguć...