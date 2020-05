Sad je jasno, Bajern je završio najveće pojačanje, šta je sledeće?

Bajern Minhen je prihvatio uslove Leroja Sanea i dogovorio ugovor na pet godina sa nemačkim reprezentativcem. Naime, on nema dilemu, posle horor povrede propustio je sezonu, ali i dalje želi da ode iz Sitija.



Nekadašnji igrač Šalkea je pristao na uslove, ali je ostalo da klubovi nađu zajednički jezik. Siti nema mnogo prostora za manevar jer jednostavno, mora da proda Sanea. Prvo, njemu je ostao još samo godinu dana ugovora, drugo, Gvardiola neće nezadovoljne igrače u timu.



Ali, ponuda Bajerna je 40 miliona, njom su otvoreni pregovori, "Građani" će to sigurno odbiti. No, procena je da ne mogu da dobiju više od 50, s obzirom na situaciju i to što Sane ulazi u poslednju sezonu.



Bajern je već produžio ugovor sa Tijagom Alkantarom, pominje se dosta imena, Timo Verner je otpao, ali se stiče utisak da klub traži od Flika da promoviše mlađe igrače.



Prema tvrdnji nemačkih medija sledeća meta je Kai Haverc vunderkind Leverkuzena, a Perišić bi mogao da ostane, odnosno produži pozajmicu iz Intera na još godinu dana.













Pored Dejvisa koji se ustalio i Zirkzea koji je dobio šansu, Bajern će promovisati Novozelanđanina Singa, američkog štopera Ričarsa, dok Anđelo Štiler, defanzivni vezista ima ponudu Arsenala.



Bajern neće otkupiti ni Kutinja, ni Odriozolu, dok bi Boateng mogao da ostane do kraja ugovora. Što se Tolisoa tiče, on se povredio, propustiće najmanje 12 nedelja što eventualni transfer dovodi u pitanje.



U svakom slučaju u Bajernu čekaju nastavak Bundeslige, svi igrači su bili negativni na korona test, ali će, kako smo i pisali, nastavak biti odložen, i najverovatnije će umesto 15. nemački šampionat biti nastavljen 22. maja.