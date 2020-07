Sad je i dvojici Francuza jasno, trampa za Nejmara jedino rešenje?!

Problem sa Grizmanom je dublje prirode od odnosa sa Setijenom koji ga je preselio na klupu. Francuz igra na mestu koje je Mesijevo, pomerali su ga, nije se isplatilo, sada već liči na promašenu investiciju, a odluka da se iz Atletika preseli u Barsu je sigurno pogrešna.



Šta će se desiti sa sjajnim fudbalerom?



On je zimus odbio da razgovara o tome da ode u PSŽ, ali sada bi mogao da promeni mišljenje. Naime, rezerva je, Fatija će forsirati sledeće sezone, a Grizman će biti daleko od tima.



Sa druge strane, i zemljak Dembele čeka šansu, on je mlađi, u Barsi veruju da treba da ostane, pa se nameće jedina opcija, da Umtiti i Grizman odu u PSŽ u zamenu za Nejmara.



To ne bi opteretilo Barselonu, Grizman ima ogromnu platu, preko 20 miliona evra, a Nejmar je navodno i dalje spreman da se odrekne većeg dela novca kako bi se vratio na "Kamp Nou".



Zavisi ipak i dalje od Grizmana. Ali, ako bude prikovan za klupu, rizikuje mesto u Francuskoj na sledećem EP, Dešamp nema milosti kada igrači nisu standardni u klubu, mada, je teško zamisliti da ne pozove Grizmana.











Grizman ima klauzulu od 800 miliona evra, ugovor do 2024. Sa te strane, kako rekosmo, on odlučuje, radije bi u PL nego u domovinu, ali je problem što niko nije spreman da plati ni 100 miliona za njega, pogotovo u uslovima krize.



Zbog toga jedino ostaje realno da on i Umtiti budu deo posla oko Nejmara koga PSŽ procenjuje na 170 miliona evra. Ali, pitanje je hoće li "Sveci" i to prihvatiti iako su bili zagrejani da oforme tandem iz Francuske, svetskih prvaka u svom klubu.