Sad je i definitivno, razlog zbog koga je Junajted odustao od transfera leta! Stiže dvojac iz Juventusa po diskontnoj ceni?

Definitivno je, Junajted je odustao od Sanča, makar do narednog leta.



Problem je bilo ogromno obeštećenje, ali i plata koju je tražio Englez. Uz 120 miliona Dortmundu, Junajted bi godišnje morao da plaća nekadašnjeg igrača Sitija oko 16 miliona po sezoni. Uz ugovor na četiri ili pet godina, čitav posao bi iznosio više od 200 miliona evra.



To je u ovom trenutku za bilo koga previše, u klubu se nadaju da će kriza koja sledi nivelisati tržište i plate igrača tokom narednih 12 meseci, u šta nema nikakve sumnje.



Ali, Solskjer traži pojačanja, osim Sanča, neće dobiti ni Magaljaeša, ili bolje rečeno Gabrijela iz Lila koji je dogovorio transfer sa Arsenalom.



Za sada, najbliži Junajtedu je Daglas Košta iz Juventusa koji bi pojačao konkurenciju u ofanzivi i bio značajan za mlade igrače koje Solskjer ima u špicu, odnosno po bokovima, ali se navijači plaše povreda koje prate Brazilca. Nije to jedini igrač Juventusa koga Solskjer traži, on želi da dovede i Arona Remzija. Juve bi za 20 miliona prodao bivšeg kapitena Arsenala, kako bi se oslobodio njegove plate, Velšanin nema ništa protiv da zaigra za Junajted, iako su njegovi menadžeri odbacili tvrdnje o odlasku. Tako bi za pedesetak miliona, Solskjer dobio dvojicu iskusnih, prekaljenih igrača, ali i fudbalera koji su imali loše sezone.











Od ostalih pozicija u timu, potreban je štoper i to je veliki problem. Sada se pominje Ben Vajt koga posle sjajne sezone u Lidsu želi nekoliko klubova, Čelsi pre svih, ali Brajton traži 50 miliona evra za ovog štopera. "Plavci" se izgleda okreću Tijagu Silvi kao rešenju, što bi ostavilo prostor "Đavolima", ali je pitanje da li su spremni toliko da ulože, za dvadesetak miliona više mogli bi da pariraju Sitiju i probaju da dovedu Kulibalija.



U svakom slučaju vreme teče, pojačanja nema, nema ni odlazaka koji su uslov, pa ćemo videti na kraju hoće li Soslkjer biti ostavljen na cedilu uz smanjivanje troškova...