Ronaldo u Barsi? Ekspresan odgovor iz prve ruke!

Madridski As nije gubio vreme i kontaktirao je Ronaldove bliske ljude koji su momentalno demantovali ove glasine.



Zanimljivo, sve je počelo od Katalonca Giljema Balaga, novinara Skaj sporta i katalonskog Sporta, koji je gostujući na BBC rekao da Žorž Mendeš na nekoliko strana pokušava da pronađe novi klub Ronaldu i da ga je čak ponudio i Barseloni.



Ipak, kako piše As, Ronaldovi ljudi, porodica i prijatelji, momentalno su demantovali uz napomenu da je "Kristijano srećan u Juventusu i da su to obične gluposti".



Takođe, treba napomenuti da u celoj priči o odlasku ima i istine, jer navodno u Torinu sada smatraju da Ronaldo ima ogromna primanja, od čak 30 miliona evra.



S druge strane, Ronaldo nema nameru da ode, kako As piše, namerava da ostane u Torinu do 2022. godine kada mu i ističe ugovor.







Podsetimo, Ronaldo je ispisao istoriju sa Realom od 2009. do 2018. godine, a onda prešao u Juventus za 100 miliona evra. Osvojio je dve titule u Seriji A, ali je ispao u Ligi šampiona od Ajaksa i Liona.