Ronaldo i Real Madrid ponovo, i zašto ne?!

Koronavirus će ostaviti ogroman trag još mnogo meseci kada prođe, jer je jasno da je neigranje tokom prethodnih nekoliko nedelja, ekonomiski udaralo ceo sportski svet.



Spekuliše se da Juventus neće moći da pokriva više primanja Kristijana Ronalda, koji prima enormnih 30 miliona evra godišnje, te da će italijanski šampion razmotriti njegovu prodaju posle dve godine.



Naravno, odmah se pojavila i priča oko povratka u Real Madrid, naročito pošto je Ronaldo nedavno boravio na Santjago Bernabeu i posmatrao meč protiv Barselone.



Ipak, i Marka i As danas pišu da nema apsolutno nikakve šanse da se Portugalac vrati u Madrid.



Navodno, Ronaldo se ne uklapa u politiku i finansijsku konstrukciju i Real nema novca da pokriva tolika primanja, niti to želi.



Plan Reala i dalje ostaje transfer Kilijana Mbapea, najverovatnije narednog leta, tako da Madriđani ne žele da zatvaraju prostor mladom Francuzu.



Takođe, tu je i Eden Azar, koji je došao baš kao zamena za Ronalda i to po želji Zinedina Zidana.





Uz to, Florentino Perez i Ronaldo su i dalje u "zahlađenim" odnosima, i nijedan od njih dvojice ne namerava obnovu saradnje.





I Marka i As zaključuju da glasine o Ronaldovom povratku nemaju apsolutno nikakavu podlogu niti podršku u klubu, te da će Portugalac kako za sada stoje stvari, nastaviti da se bori za trofeje sa Juventusom.