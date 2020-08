Roma u izlog stavila mladost, tandem vredan 50 miliona!

Roma se prethodnih sezona mnogo uzdala dvojicu talentovanih i kvalitetnih fudbalera, ali čini se da Čengiz Under i Džastin Klajvert nisu u potpunosti opravdali visoka očekivanja.Klajvert je i imao pristojnu sezonu, postigao je sedam pogodaka na 31 nastupu, dok je Under u potpunosti podbacio, delom i zbog povreda koje su ga mučile.Stoga i ne čude najave da bi Roma mogla da proda tandem i tako zaradi 50 miliona evra kako bi obnovila svoj tim.Gazeta piše o interesovanju premijerligaša za Klajverta kojeg bi "vučica" prodala sa sumu od 30 miliona evra, dok je Turčin procenjen na 20 miliona i kao takav veoma je interesantan Đenaru Gatuzu koji bi ga rado video u Napoliju.Sa druge strane, određeni navijači ovakav potez vide kao očajnički, Klajvert sa 21 i Under sa 23 godine trebalo bi da predstavljaju budućnost kluba, uzevši u obzir kvalitet koji poseduju.Ipak, čeka se odluka novog rukovodstva koje bi moglo da u potpunosti promeni sportski sektor i dovede legende Rome, više o tome možete da pročitate OVDE