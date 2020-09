Rolerkoster! Nije Jović, drugi Srbin u Romi! Luki prepreka Kavani, zavisi od Dijega Košte!

Kako sada stvari stoje, Luka Jović će u Mančester Junajted. Izgleda da bi mogao da bude pojačanje u napadu, da je za Solskjera to najbolja varijanta, Igalo će za par meseci natrag u Kinu, a pored Marsijala, Srbin bi mogao da dobije mnogo veću minutažu nego što ima sada.



Ono što je sigurno je da Zidan ne računa na njega, zadržaće Borhu Majorala kao alternativu za Benzemu.



Umesto Majorala, Jović je nuđen Romi koja traži napadača, no plata Srbina je previsoka za Rimljane, Englezi nemaju tih problema.



Videćemo da li posao može da bude priveden kraju do naredne nedelje, Jović je u kombinaciji za današnji meč sa Valjadolidom ali verovatno neće dobiti šansu. Posle vikenda sledi pauza i do tada bi trebalo da bude poznata sudbina Srbina.



Zanimljivo Roma neće Jovića, ali hoće srpskog napadača. U pitanju je Dušan Vlahović, nekadašnji biser Partizanove "fabrike" koji bi mogao da napusti Fiorentinu.







Naime, Fiorentina je ranije odbila ponudu Rome, ali sada pokušavaju da dovedu Pjonteka, Poljaka koji je razočarao u Milanu i ako se to desi, Vlahović bi mogao da napusti klub. Njega želi i Verona na pozajmicu, ali bi Roma otkupila ugovor Srbina.



Vratimo se Joviću, pojavila se informacija da bi na putu ka "Old Trafordu" mogao da mu se ispreči Kavani. Ali, "El Matador" čeka poziv iz Španije.







Danas mediji na Iberiji objavljuju da je Dijego Košta želja PSŽ, da Tuhel hoće razbijača, odnosno da i dalje nema poverenja u Ikardija, a u tom slučaju Simeoneu bi bila ispunjena želja, urugvajski tandem Suarez - Kavani u špicu.



Ulazimo u završnicu, sedam dana do kraja pijace, očekuju nas tekstonska pomeranja i trampe koje se koriste kako bi se nadomestio novac izgubljen zbog pandemije.