Rolerkoster! Barsa sad odbila Mesija, objava rata! Ali, ko sme da izađe Kataloncima na crtu?

Leo Mesi se neće pojaviti na početku priprema Barselone, ili takve informacije stižu iz krugova bliskih njegovim advokatima. Oni insistiraju da je kraj sezone 31. avgust, zbog pandemije i da Mesi ima pravo da napusti klub.



Barselona se jasno protivi tome, smatra da je Mesi propustio priliku da ovog leta ode bez obeštećenja i insistira da Leo nije na prodaju, osim ako neko ne plati klauzulu od 700 miliona evra.



Bertomeu je navodno odbio da se sastane sa Mesije i pregovara oko odlaska, on je poručio da može da sedne za sto, samo ako Argentinac želi da razgovara o novom ugovoru. Jasno, prvi čovek kluba ne želi žig do kraja života da je on predsednik koji je prodao Mesija.



Sa druge strane, njegova ponuda je na stolu, podneće ostavku i otići, ako Mesi ostane i ako fudbaler smatra da je Bertomeu problem kluba.



Ali, to je ucena, Bertomeu je jedan od problema, ali njegova ostavka nije čarobni štapić, Mesi je dugo vagao i želi da ode iz više razloga koje smo navodili mnogo puta. Odluka je sazrela posle debakla protiv Bajerna, ali je i pre toga, tokom proleća razmišljao o tome da napusti klub.











I šta sada?



Jedna je varijanta sud, ako Mesi ode svojevoljno, Barselona će ga prijaviti FIFA za dupli ugovor, da li bi to značilo suspenziju, teško je reći, to je na pravnom tumačenju i disciplincima FIFA.



Na drugoj strani, postoje mišljenja, mada je u pitanju mašina katalonskih medija, da Mesi nema gde da ode sa nerešenim statusom jer bi Barsa tužila i klub koji sa njim potpiše ugovor. Drugim rečima, ako bi dobila sudski proces, Mesijevi eventualni poslodavci bi morali da im isplate 700 miliona evra, što je rizik koji niko neće preuzeti.



Sve miriše na klinč, pat poziciju, ako se Mesi pojavi sutra i odradi test protiv korone, po mišljenju njegovih advokata to bi značilo da pristaje na tezu da je pod ugovorom, pa mu savetuju da ne ide u klub.



Argentinac je želeo mirno rešenje, Siti bio spreman da pošalje neke igrače u zamenu, ali ne Bernarda Silvu kako su tvrdili mediji i ne Gabrijela Žesusa, već Erika Garsiju i Anhelinja koji su na meti Barse. Ali, neke sume od tipa 200 miliona evra koje je navodno Barselona tražila ne dolaze u obzir.











Katalonci zvanično tvrde da ni 200 miliona, niti bilo kakva suma nije dovoljna, jednostavno niko ne želi da preuzme odgovornost, niti da bude označen kao čovek koji je prodao Mesija. Klub bi teško smirio navijače, dobio negativan publicitet, no, svejedno, niko i neće platiti 200 miliona.



Mediji se zabavljaju L'Ekip tvrdi da Leo ima ponudu Juventusa, što je neverovatno jer italijanski šampion nema novca. Jedini klubovi koji su u igri su Siti i Inter, a PSŽ odmerava opcije, ali čini se, nema način da zatvori finansijsku kontrukciju, iako Nejmar i Di Marija snažno pritiskaju Leonarda da uđe u trku....