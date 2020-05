Rodrigez se seli desetak kilometara, cena? Nikad niža!

Povratnik u redove Real Madrida, Džejms Rodrigez, želi da se preseli u redove gradskog rivala - Atletika!



Kako prenose mediji u njegovoj rodnoj Kolumbiji, Rodrigez bi voleo da se pridruži ekipi Dijega Simeonea, koji ga je želeo i prošlog leta, ali nije uspeo da postigne dogovor sa Realom.



Sada je situacija drugačija, Džejms je precrtan kod Zinedina Zidana, a Real želi i da se oslobodi njegovih velikih primanja, usled pandemije koronavirusa, jer sve je trošak.



Atletiko navodno nudi 25 miliona evra za Kolumbijca, svakako da je to znatno manja cena od one koja bi bila očekivana da nije bilo pandemije.



Pod naslovom "Rodrigez ostaje u Madridu i igraće za Atletiko", kolumbijski Universal tvrdi da je ofanzivac odlučan u nameri da ode kod Simeonea.



Uz to, ovaj izvor tvrdi i da je njegov agent Žorž Mendeš ubeđen da Rodrigez neće napustiti Madrid i da će ova ponuda biti dovoljna da Real pristane da ga proda.



Treba dodati i to da je ovakva cena i zbog činjenice da Kolumbijac na leto ulazi u poslednju godinu ugovora, te da bi od juna 2021. mogao da ode bez obeštećenja.



Rodrigez je u Real stigao iz Monaka leta 2014. godine za 80 miliona evra.