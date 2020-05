Revolucionarni predlog - Evropski fudbal kao NBA, Barsa i Juve kao prva potvrda!

Paratići je poznat kao izuzetan pregovarač na fudbalskoj pijaci, ako je uspeo da ubedi Kristijana Ronalda da je Juventus jedini pravi korak posle Real Madrida, onda je to dovoljan dokaz.



On je danas dao intervju za Skaj sport u kom je najavio potpuno drugačije fudbalsko leto, nakon pandemije koronavirusa. Paratići kaže da su svi klubovi žrtve i da finansijska kriza nikog neće zaobići, tako da najavljuje veliki broj trampi igrača među klubovima, kao i mnogo duže pozajmice, nego što je do sada bio slučaj.



"Nije ovo zvanični predlog, ali smatram da bi trebalo razmotriti uvođenje trejdova kao u NBA ligi. Klubovi će izvesno biti u velikim problemima da prevaziđu krizu koja nadolazi, stoga svi moramo da budemo kreativniji i otvoreniji za nove ideje. Očekujem veliki broj razmene igrača, doduše ne baš kao što je NBA draft. Videćemo mnogo više pozajmica, koje će trajati duže, i do dve, tri godine. Neki kažu da će klubovi započeti sezonu 2020/21 sa istim igračima koje ima i sada, što je takođe mogućnost", rekao je Paratići i potom obrazložio kako on vidi dalji razvoj svog predloga.



"Izvesno je da će biti mnogo manje novca koji će cirkulisati na tržištu. Globalno prolazimo kroz težak period, ne samo u fudbalu, posledice će se osetiti svugde i u svemu. Verujem da ukoliko top 12 ili 15 klubova razmene neke igrače, neće doći do pada tržišnih vrednosti. Kada klub kupuje nekog igrača, onda je to potpuno druga priča, ali svima je jasno da su cene pale", ističe Paratići.









Zanimljivo, upravo je prethodnih dana glavna tema jedna takva potencijalna razmena na relaciji Juventus-Barselona, a u pitanju su Miralem Pjanić i Artur Melo.



"Što se tiče priče o Pjaniću i Arturu, mogu da kažem da veliki klubovi uvek međusobno razgovaraju, ne samo o trampama, već kako i da zajedno svi napredujemo. U ovom trenutku mogu da kažem samo da razgovaramo o novim idejama", objasnio je Paratići.



On se dotakao i Kristijana Ronalda i Pola Pogbe, koji su marketinški izuzetno zahtevni, finanijski "teškaši", tako da je teško da ćemo ih gledati zajedno u Juventusu.



"Kristijano je potpuno drugačiji od drugih. On klubu donosi neverovatan eksponencijalni rast, sa sobom donosi jedinstveni brend veličine jednog kluba. Pogba je neverovatan igrač, ali logično je da će sada teško neki klub moći da pokrije njegova primanja. Možda tek nekoliko klubova na svetu bi moglo da ga priušti, ali teško u novonastaloj situaciji", zaključio je Paratići.