Rešeno - Solskjer večeras gleda svoje prvo pojačanje!

Junajted večeras dočekuje Red Bul Salcburg i to će biti prilika za Solskjera da uživo vidi čoveka kojeg bi, ako ostane na klupi, mogao da trenira narednog leta.



Dugo već veliki klubovi prate Dajota Upamekana, koji je u prvi plan izbio kada je Salcburg Valensijenu platio oko tri miliona evra za momka od 16 godina. To je bio dobar potez, jasno iz Austrije je otišao u drugi Red Bulov klub, Lajpcig, produžio je prošle sezone ugovor do 2023.



Ali, ima klauzulu, narednog leta može da ode, za oko 45 miliona evra. Ta klauzula je za nekih pet miliona manja od one koju je imao u prethodnom ugovor.



Po svemu sudeći da bi kupili Francuza, veliki klubovi će morati da isplate klauzulu, Real ga vidi kao zamenu za Ramosa, ali neće platiti taj novac. Junajted je spreman, potreban im je štoper, Upamekano je odigrao 120 mečeva za Lajpcig od dolaska iz Austrije 2017.









Ima mnogo iskustva, iako mu je 21 godina. Junajted ima šest štopera, ali samo u dva ima poverenja, Solskjer ne koristi ostale, Džons i Roho su bili na putu da odu, ali nije bilo ponuda. Tu je Tuanzebe kao i večito povređeni Baji, ali igraju samo Megvajer najskuplji defanzivac sveta i Šveđanin Lindelef.







Inače, Junajted je posle pobede u Parizu u dobroj poziciji, nema sumnje da bi večeras verovatno bili zadovoljni i podelom bodova, Lajpcig je odličan tim, Nagelsmanova ekipa je preslišala Bašakšehir u prvom kolu, a i na čelnoj su poziciji u ligi...