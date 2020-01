Rešeno? Nejmar se "ohladio", Barsa plaća klauzulu!

Izgleda da se stvari oko Nejmara menjaju,. Naime, Barselona je promenila planove, problem su zahtevi PSŽ oko Nejmara, ali i tužba Brazilca koji i dalje traži bonuse iz 2017. Tu dogovora nema, pa iako Leo Mesi pritiska klub da vrati njegovog prijatelja, nade je sve manje.



Naime, situacija je sledeća. U Barseloni veruju da Ansu Fati zaslužuje šansu, da će i Dembele konačno prerasti "bubice" koje ga prate od dolaska. Kupili su Grizmana koji može da igra po boku, a novca imaju, ali za centralnog napadača.



Ne znamo koliko je verovati Eduardu Indi novinaru koji je gost u popularnoj emisiji "El Ćiringito", ali on tvrde da je Barselona prelomila.



Naime, oni će isplatiti klauzulu za Lautara Martineza od 111 miliona evra i tako obezbediti zamenu za Suareza. Mesi nema ništa protiv toga, on sjajno sarađuje sa Lautarom u reprezentaciji i veruje da bi njegov zemljak zaista bio budućnost Barselone.



Sa druge strane i Nejmaru su stvari jasnije, naime, prema informacijama "Parizijena" on je ostao otvoren prema predlogu Parižana da produži ugovor. Stići će novi trener, to je sigurno, Mbape je na putu da ostane, a sa Ikardijem i Nejmarom činio bi ubitačni trio.



Jer, podsetimo, Nejmar je bio spreman da se odrekne velikog novca da bi se vratio u Barselonu, no, čini mu se da klub to dovoljno ne ceni i on se polako hladi, jasno je da je posao daleko, a u Parizu zarađuje mnogo više nego što bi to bio slučaj u Kataloniji. Uz to, pred Mundijal u Kataru, sponzori će biti izdašniji nego ikada.



Zbog toga neće biti čudo, ako Barselona kupi Lautara, lansira par svojih klinaca, uz Fatija tu je i Karles Perez i praktično izvrši samo jednu promenu u napadu.