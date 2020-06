Rešena sudbina Serhija Ramosa!

Real je ponudio ugovor, ali ne onaj kome se nadao Ramos. Naime, kapiten je dobio ponudu za produžetak na godinu, tražio je tri, ali ovako će moći da ostvari san i da zaigra na novom "Bernabeu", od reprezentacije će se oprostiti na Mundijalu u Kataru.



Ramos se nadao da će klub odstupiti od pravila da igračima preko tridesete produžava ugovor na godinu dana, to recimo Pepe nije prihvatio i otišao je iz kluba, ali Perez nije popustio.



Kako se priča Ramos že pristati, on je sada demantovao da je uslovljavao novi ugovor dužinom trajanja obaveze i da mu je Real na prvom mestu.



Da nije tako prihvatio bi mnogo bolju ponudu iz Kine.



Klub ga vidi kao lidera i pored neslaganja koje je imao sa Perezom, a dobiće manevarski prostor da nađu zamenu. Zidan ne smatra da je to Militao, u čijem dovođenju nije učestvovao, a pominje se Francuz Upamekano, mada ne ove već sledeće godine. Fudbaler Lajpcijga je pod budnim oko skauta, ali želi ga i Barsa i engleski klubovi.



Podsetimo, Ramos je stigao pre 15 godina kada je za njega plaćena klauzula Sevilji, odigrao je od 2005. ukupno 640 utakmica, dao 61 gol neke od najvažnijih u istoriji "Los Blankosa" koji su doneli žetvu trofeja. Sa Realom je osvojio četiri Lige šampiona, sa reprezentacijom takođe sve trofeje, zaista fantastična karijera koja će u Realu biti produžena najmanje još dve godine.