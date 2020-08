Rešena Pogbina sudbina!

Pol Pogba je imao sezonu za zaborav.



Usled učestalih povreda, ali i spekulacija oko njegove dalje sudbine Francuz je zabeležio svega šesnaest utakmica u PL, ukupno je nastupio 22 puta sa jednim postignutim golom i četiri asistencija.



Fudbaler Mančester Junajteda ima ugovor do avgusta naredne godine, tokom sezone se spominjala mogućnost povratka u Juventus, ali i transfera u Real Madrid.



Mino Rajola se oglasio, "crveni đavoli" ne treba da brinu.



"Pol Pogba će ostati u Mančester Junajtedu. On je ključan igrač za klub, imaju važan projekat i on je 100 posto u njemu. Junajted neće prihvatiti nikakve ponude ovog leta. Pričaćemo oko novog ugovora uskoro, bez stresa", izjavio je Rajola za italijanski Skaj Sport.



Junajted se vraća u Ligu šampiona, očekujemo da Bruno-Pogba tandem u potpunosti zasija u narednoj sezoni.