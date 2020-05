Rešena i Nejmarova sudbina, glasine o Ronaldu!

Izgleda da je sve jasno, pitanje je jedino hoće li Nejmar potpisati novi ugovor.



Brazilac ostaje u PSŽ, Barsa nema novca, nije ni prioritet, a Vagner Ribeiro, njegov menadžera, kaže da je pandemija promenila sve, da je tržište slabije i da će veliki transferi biti retki.



Sad je na Nejmaru da verovatno zauvek odustane od sna, povratka u Kataloniju, i potpiše novi ugovor. On bi postao najplaćeniji igrač na svetu, na platu od 35 miliona, bio bi dodat ugovor sa nacionalnom bankom Katara od 12 miliona po sezoni, način da se zaobiđe FFP, ali i Nejmar stigne do neverovatnih 47 miliona evra po godini.



On bi produžio ugovor na još tri godine, odnosno do 2025.



Vagner Ribeiro je otkrio da je prošlog leta razgovarao sa Perezom, da je Real želeo Nejmara, ali da uslova za transfer nije bilo, pošto nisu imali igrače za trampu, a ni dovoljno novca da završe posao. Uz to, "Nej" je imao neku vrstu obećanja Barse, pa je jasno zbog čega od Reala nema ništa.



Od jutros ponovo kolaju priče da PSŽ prati situaciju oko Ronalda, odnosno Juventusove finansijske muke, da bi bio spreman da ubaci Ikardija i Paredesa u dogovor, uzme Ronalda i preuzme obaveze oko ugovora koje Italijani sve teže plaćaju, 30 miliona godišnje.











Al-Kelaifi je biranim rečima govorio o Ronaldu juče što je izazvalo spekulacije, ali pre nekoliko dana je Anjeli bio jasan, svi mogu da odu, ali De Liht, Ronaldo i Dibala nikako, Portugalac će najmanje do 2022. ostati član Juventusa i na to nikakva finansijska situacija neće uticati jer je on za Juventus mnogo više od igrača...