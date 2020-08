Rešena Grujina sudbina, Liverpul dovodi još dva pojačanja, tim za odbranu titule spreman?

Liverpul i dalje čeka, ali kako se priča, Tijago Alkantara je sve bliže i bliže, on želi da ode sa titulom evropskog prvaka iz Bajerna, a transfer bi trebalo da košta oko 35 miliona evra.



Novac Klop planira da obezbedi prodajom Harija Vilsona i Marka Grujića. Naš igrač se vraća u reprezentaciju posle dve godine, klub očekuje da ga proda za 25 miliona evra, videćemo hoće li Sevilja ili eventualno Herta za koju je igrao dve godine otkupiti nekadašnjeg igrača Zvezde.



Konkretnije su ponude za Velšanina Harija Vilsona. On posle staža u Bornmautu ima navodno dve ponude, Lidsa i Aston Vile. Povratnik u PL će teško do Benrahme iz Brentgorda, "Pčele" su ih zaledile sumom od 60 miliona evra za najboljeg igrača Čempionšipa. Vilson je mnogo jeftiniji, Bijelsa razmišlja o Velšaninu, ali je i Aston Vila u trci.



Ako Grujić i Vilson unesu novac u kasu, sve će biti lakše, Klop koji je doveo Cimikasa, levog beka Olimpijakosa, uz Tijaga Alkantaru cilja i najskuplje pojačanje u istoriji Votforda, Senegalca Ismailu Sara. Ovaj krilni igrač bi bio dodatak strašnom napadačkom triju, rasteretio bi Salaha, Manea i Firminja, Votford ga je platio 40 miliona evra i traži toliko. Liverpul se nada da će spustiti malo cenu, čime bi praktično završili prelazni rok.









Sar, Cicipas i Alkantara su po Klopu dovoljni da se ekipa osveži, a klub bi moglo da napuste Keita i eventualno Vajnaldum ako ne produži ugovor. Barselona ga želi, ali je Holanđanin bliži tome da ostane na "Enfildu".